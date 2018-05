Moro, Fornaro: omaggio di Leu a uomo del dialogo

Roma, 9 mag. - "Il 9 maggio 1978 è una data che ha segnato la storia del nostro Paese. Con l`uccisione di Aldo Moro l`Italia perse l'uomo del dialogo e dell'allargamento dell'area democratica nel solco della Costituzione repubblicana. Da allora nulla è stato più uguale a prima". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro che questa mattina con una delegazione di LeU ha reso omaggio in via Caetani alla memoria di Aldo Moro, e dei cinque agenti della scorta uccisi a via Fani, nel 40° anniversario della sua morte.