Domani alla Casa Bianca incontro sull'intelligenza artificiale

New York, 9 mag. - Domani la Casa Bianca ha organizzato un incontro per discutere di intelligenza artificiale: si tratta del primo segno da parte di Donald Trump che così riconosce l'importanza di questa tecnologia. Alla riunione parteciperanno diversi esperti di IA di Facebook, Amazon e Microsoft, ma anche alcuni manager di gruppi come Ford, MasterCard e Pfizer.

Nel corso dell'incontro discuteranno di come il governo americano può sostenere e aiutare a crescere il settore negli Stati Uniti. Uno dei punti centrali è la mancanza di fondi pubblici, a differenza del governo cinese, ad esempio, che sta investendo moltissimo nel settore in Cina e nei prossimi anni potrebbe superare gli Stati Uniti.

Tuttavia l'amministrazione Trump potrebbe avere difficoltà a sostenere questo settore, soprattutto per le scelte sull'immigrazione: sta infatti rendendo sempre più difficile agli esperti di intelligenza artificiale stranieri lavorare per migliorare e far crescere il settore. Allo stesso tempo Washington sta pensando di ridurre il numero di progetti a cui gli ingegneri cinesi in America possono lavorare, una gesto che potrebbe ostacolare la ricerca sull'intelligenza artificiale.