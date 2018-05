Def, Castelli (M5s): povertà in aumento è più grande fallimento Pd

Roma, 9 mag. - "I dati Istat sulla povertà assoluta confermano quanto abbiamo sempre sostenuto: la ripresina dell'ultimo triennio è di pessima qualità e produce diseguaglianze crescenti, penalizzando soprattutto le classi di reddito più deboli e il Sud Italia. Il saldo recita 5 milioni di poveri assoluti, 154 mila famiglie e 261 mila individui in più rispetto al 2016, con 1,1 milioni di famiglie nelle quali tutti i componenti sono disoccupati. Un dato che certifica ancora una volta il fallimento del Jobs Act nel creare nuova occupazione". Lo afferma in una nota la deputata M5s, Laura Castelli.

"Sull'aumento della povertà - aggiunge - hanno influito anche le crescenti difficoltà finanziarie dei comuni, responsabili diretti nell'erogazione del welfare famigliare. Gli ultimi governi hanno lasciato al loro destino i sindaci, soffocati da vincoli di bilancio insopportabili e condannati a privatizzare o a tagliare i servizi".

"Significativo, infine, che circa la metà dell'incidenza della maggiore povertà - osserva - dipenda dall'aumento dell'inflazione, a dimostrazione che i salari reali ristagnano e le riforme del lavoro dei governi di centrosinistra hanno indebolito il potere contrattuale dei lavoratori. D'altra parte, una dinamica così debole dei salari interni si ripercuote negativamente anche sulle piccole e medie imprese non votate all'export, che sono la maggior parte. Per tornare ad una crescita sostenuta ed equilibrata è urgente una politica economica che punti alle riduzione delle diseguaglianze, all'eliminazione della povertà assoluta attraverso il reddito di cittadinanza e agli investimenti pubblici mission-oriented, così da far ripartire il circolo virtuoso di investimenti privati e aumento della produttività", conclude Castelli.