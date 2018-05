Def, Brunetta: Corte conti denuncia mancato rispetto regola debito

Roma, 9 mag. - "Siamo completamente d'accordo con quanto affermato ieri dal presidente della Corte dei Conti durante l'audizione parlamentare sul Documento di Economia e Finanza, a proposito della 'necessità di affrettarsi a ridurre, ed in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria del Paese'". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Durante l'audizione la Corte - sottolinea - ha infatti denunciato il mancato rispetto della regola del debito da parte dei passati governi di centrosinistra e ha sostenuto che l'Italia non ha subito l'apertura di una procedura di infrazione europea per deficit eccessivo solo grazie ad una serie di 'fattori rilevanti', alcuni dei quali risultano oggi indeboliti dalle nuove proiezioni circa gli effetti di lungo periodo delle tendenze demografiche".

"Un giudizio molto negativo sull'operato degli ultimi ministri dell'Economia e della loro gestione della finanza pubblica, dal quale - osserva Brunetta - traspira tutta la preoccupazione per la necessità di correre subito ai ripari dal momento che lo scenario economico e sociale è in netto peggioramento. Tra le altre condizioni negative che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi anni, ci sono quelle legate al rapido invecchiamento della popolazione, che eserciterà pressioni molto significative sulla spesa pubblica italiana, la flessione della quota di spesa destinata alla sanità, il restringimento dello spazio riservato alle amministrazioni locali per spesa non sanitaria, quella destinata ai servizi più vicini ai cittadini (trasporti locali, servizi alla persona etc.)".