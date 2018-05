Europei sotto pressione per salvare accordo sul nucleare iraniano -3

Roma, 9 mag. - Tutte le aziende, anche straniere, presenti in Iran, hanno da tre a sei mesi per "uscire" prima di essere colpite da misure punitive che impediranno l'accesso ai mercati statunitensi. E quelle che erano in trattativa per nuovi contratti devono rinunciare "immediatamente". Gli europei dovranno impegnarsi in una corsa contro il tempo per trovare il modo per preservare le loro attività e soddisfare le aspettative degli iraniani. "Faremo tutto il possibile insieme alle nostre imprese per difendere e proteggere i loro interessi e mantenere gli effetti incentivanti dell'accordo. Tratteremo con gli Stati Uniti a livello di Unione Europea, per ragioni politiche, pratiche e legali", ha assicurato l'Eliseo. Ma come hanno ammesso gli stessi leader europei, la sfida è enorme e il margine di manovra degli europei è molto basso.

"Trump ha di fatto raggiunto il suo obiettivo: l'accordo è probabilmente impossibile da salvare (...) Chi investe in Iran sarà colpito dalle sanzioni Usa, un effetto che non è possibile controbilanciare", ha detto il presidente della commissione Esteri al Parlamento tedesco, Norbert Roettgen.

Nonostante il ritiro degli Stati Uniti, Emmanuel Macron ha rilanciato la sua iniziativa di lavorare "insieme" a un accordo "più ampio" sugli impegni nucleari dell'Iran oltre il 2025, il programma balistico di Teheran e la sua influenza regionale. 2Questa iniziativa politica è ancora sul tavolo e il presidente Trump non l'ha esclusa" ha detto Le Drian la Lega araba ha chiesto una revisione dell'intesa, esprimendo "l'esasperazione" dei paesi arabi di fronte alla "politica destabilizzante" dell'Iran nella regione. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha ribadito che l'Iran ha rispettato i suoi "impegni nucleari", in conformità con l'accordo firmato con le maggiori potenze.