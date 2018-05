Europei sotto pressione per salvare accordo sul nucleare iraniano -2

Roma, 9 mag. - Il testo dell'intesa raggiunta nel 2015 mira a facilitare il commercio con l'Iran e rilanciare la sua economia in cambio dell'impegno di Teheran a limitare le sue attività nucleari e quindi a rinunciare all'arma atomica. Donald Trump ha annunciato ieri il ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'accordo e la ripresa di tutte le sanzioni contro le aziende che lavorano con l'Iran, a rischio di scoraggiare qualsiasi investimento nel paese.

I paesi europei co-firmatari, Francia, Germania e Regno Unito, dopo l'annuncio del presidente Trump sono in prima linea nei tentativi di salvare il testo. Il presidente francese Emmanuel Macron - che ha tentato senza successo di far cambiare idea al presidente degli Stati Uniti - parlerà oggi pomeriggio con Hassan Rohani. I ministri degli Esteri francese, tedesco e britannico incontreranno anche i rappresentanti di Teheran lunedì per stabilire come procedere.

"L'accordo non è morto", ha insistito il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, invitando l'Iran a "mostrare moderazione" e avvertendo del rischio di "esplosione" e "scontri" se Teheran si ritira dall'intesa del 2015 e trascina gli altri paesi della regione in una corsa agli armamenti atomici. Anche la Cina, un altro firmatario con la Russia, ha chiesto di salvaguardare l'accordo, dicendo che "aiuta a preservare la pace in Medio Oriente". Mosca per il momento ha espresso la sua "estrema preoccupazione". Londra ha esortato Washington "a evitare qualsiasi azione che impedisca alle altre parti di continuare a far funzionare l'intesa". Riguarda "la nostra sicurezza collettiva", ha detto il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, in riferimento alle sanzioni statunitensi. (Segue)