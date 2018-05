Europei sotto pressione per salvare accordo sul nucleare iraniano

Roma, 9 mag. - I leader europei si sono impegnati a "fare di tutto" per salvare l'accordo internazionale mirato a contenere le ambizioni nucleari dell'Iran, che a sua volta minaccia di ritirarsi dall'intesa se non ne trarrà i benefici sperati dopo lo sconquasso provocato dal ritiro degli Stati Uniti. "Rispetteremo l'accordo e faremo di tutto per garantire che l'Iran rispetti i suoi obblighi", ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel all'indomani del ritiro degli Stati Uniti.

Dopo il presidente Hassan Rohani ieri sera, stamani è stata la volta dell'ayatollah Ali Khamenei, custode delle scelte strategiche iraniane, di chiedere solide garanzie dagli europei. "Ora, si dice che si vuole proseguire l'accordo nucleare con i tre paesi europei, ma non mi fido di questi tre paesi (...) Se volete concludere un accordo, ottenete garanzie reali, altrimenti domani faranno la stessa cosa che hanno fatto gli Stati Uniti", ha detto Khamenei alla televisione di stato iraniana. "Se non si riesce ad ottenere una garanzia definitiva - e dubito davvero che si possa fare - non possiamo continuare così", ha aggiunto il leader supremo, agitando lo spettro di una rinuncia all'accordo. Ieri Rohani aveva già minacciato di riprendere l'arricchimento dell'uranio "senza limiti" se i negoziati con gli europei non dovessero fornire i risultati attesi nelle "prossime settimane". (Segue)