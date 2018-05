Boccia (Pd): se qualcuno esulta per governo M5S-Lega è da Tso

Roma, 9 mag. - "Non sono preoccupato. Le mura della Costituzione sono solide e il nostro è un paese straordinario. Mi preoccupa invece la proposta politica che due partiti politici così possono fare insieme". Lo ha dichiarato Francesco Boccia (Pd), commentando a Fuorigioco (Rai Radio1) il rilancio delle possibilità di una intesa politica per un nuovo governo fra Lega e Movimento 5 stelle.

"E sono arrabbiato - ha aggiunto il deputato democratico - con chi nel mio partito non ha consentito che quel confronto avvenisse. Non è tanto il fatto di andare al governo, si fa politica anche facendo saltare gli accordi degli altri. Avremmo potuto sostenere un governo Di Maio con un appoggio esterno già 30 giorni fa. Se c'è qualcuno che esulta perché M5S e Lega fanno un governo insieme io penso che sia da TSO. Avremmo normalizzato il M5S, tenuto fuori la Lega e poi fatto un congresso Pd per fare chiarezza al nostro interno. Per fortuna ora faremo il Congresso", ha concluso Boccia.