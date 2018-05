Cina, un panino al vapore è costato 23mila dollari

Roma, 9 mag. - Potrebbe essere il panino al vapore più costoso della storia: il titolare di un take away di Zhengzhou, in Cina centrale, sta cercando un cliente che ha pagato per errore 150mila yuan (23mila dollari) un panino al vapore. Lo racconta oggi il South China Morning Post.

Un panino al vapore, solitamente, costa 1,50 yuan (23 centesimi di dollaro). Probabilmente il cliente, che ha pagato con un una carta di pagamento Alipay, ha inserito nello spazio per il PIN l'ammontare del prelievo accidentalmente.

Il punto è che la ricerca dura ormai da un mese. Ciononostante He Liuzhu, l'onesto proprietario del take away, non demorde nella sua ricerca. Sebbene ammetta che "150mila yuan sono più delle nostre entrate di un anno".