Nordcorea, Pompeo: incontri produttivi con Kim

New York, 9 mag. - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha scritto su Twitter di aver avuto "incontri produttivi" a Pyongyang, in Corea del Nord, con il leader Kim Jong Un, e che sono stati fatti "progressi". "Sono felice di riportare a casa tre americani" ha aggiunto. Parlando con i giornalisti, aveva invece detto "presidente Un", attirando le critiche, visto che il cognome del leader è Kim, che ufficialmente è il 'leader supremo' della Corea del Nord.

Pompeo sta tornando a Washington dalla Corea del Nord, dove è stato per preparare il primo summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un, che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane. A bordo del suo aereo, ci sono anche i tre cittadini statunitensi che si trovavano in carcere in Corea del Nord, rilasciati nelle scorse ore.