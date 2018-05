Rai Way: in I trimestre utile netto a 14,9 mln (+8%)

Roma, 9 mag. - Rai Way chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 14,9 milioni, in aumento dell`8% rispetto ai primi tre mesi 2017, quando è stato pari a 13,8 milioni. I ricavi sono pari a 54 milioni, in crescita dello 0,4%. I ricavi riconducibili a Rai sono pari a 45,7 milioni mentre il contributo da clienti terzi si attesta a 8,4 milioni. L`Ebitda è pari a 29,4 milioni, in crescita del 4% rispetto ai 28,3 milioni registrati nei primi tre mesi 2017.

Il capitale investito netto è pari a 165,9 milioni, con un indebitamento finanziario netto pari a -24,8 milioni (disponibilità liquide nette), rispetto al 31 dicembre 2017 quando era pari a 4,8 milioni.