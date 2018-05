Intesa Sanpaolo, analisti promuovono conti I trimestre 2018

Milano, 9 mag. - Andamento positivo in Borsa per il titolo Intesa Sanpaolo, che intorno alle 16.15 appare in progresso dello 0,75% a 3,167 euro. Si tratta di una performance inferiore a quelle di altri titoli del comparto bancario, che oggi rimbalzano dopo i crolli della vigilia, quando però la Cà de Sass ha invece tenuto grazie ai positivi risultati del primo trimestre diffusi ieri a mercati aperti.

Risultati che il mercato mostra di apprezzare, stando a diversi report degli analisti. Secondo Bank Of America Merril Lynch - che ha confermato il rating "buy" e ha elevato il target price da 3,5 a 3,6 euro - i risultati del primo trimestre 2018 sono "una buona partenza per il nuovo business plan" della banca guidata da Carlo Messina. La banca d'affari sottolinea in particolare il fatto che Intesa ha realizzato un "significativo" miglioramento della qualità degli attivi e ha ridotto la propria esposizione ai titoli di Stato.

Citi - che ha confermato il prezzo biettivo di 3,5 euro con raccomandazione "buy" - parla in un report di "buon avvio dell'anno" per Intesa Sanpaolo, con un primo trimestre che ha mostrato "un solido insieme di risultati con il miglioramento dei ricavi core, l'attenzione ai costi e il miglioramento della qualità degli asset (con conseguenti bassi accantonamenti) e progressi sul capitale. Noi crediamo - sottolinea il report di Citi - che la strategia di questa compagnia sia solida". Anche secondo JP Morgan Cazenove, infine, Intesa Sanpaolo ha pubblicato "un solido insieme di risultati del primo trimestre, supportati dal trading ma anche da costi più bassi. Rimaniamo 'Overweight' su Intesa Sanpaolo, che offre una politica di dividendi attraente rispetto i suoi competitor europei", concludono gli analisti di JP Morgan Cazenove, indicando il target price a 3,7 euro.