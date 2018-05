Terna: in I trimestre utile 182,7 mln (+1,9%), investimenti +42%

Roma, 9 mag. - Terna chiude il primo trimestre con un utile netto di 182,7 milioni di euro (179,3 milioni nel primo trimestre del 2017, +1,9%). I ricavi sono stati pari a 537,8 milioni di euro (+2,7%) mentre l'Ebitda è stato di 409,3 milioni (+1,6%). Gli investimenti si sono attestati a 141,6 milioni di euro (+42%) mentre l'indebitamento finanziario netto a 7.617,7 milioni di euro, in diminuzione di 178,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017.

"I risultati del primo trimestre dell'anno - ha commentato l'ad Luigi Ferraris - confermano l'andamento positivo del gruppo, con tutte le grandezze economiche in aumento. In particolare, gli investimenti in crescita di oltre il 40% e la robusta generazione di cassa risultano in linea con il piano strategico presentato al mercato lo scorso mese di marzo".