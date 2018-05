Usa: +0,3% scorte magazzino all'ingrosso a marzo, sotto stime

New York, 9 mag. - A marzo, le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono cresciute meno delle previsioni. Secondo quanto reso noto dal dipartimento del Commercio, le scorte sono cresciute dello 0,3% rispetto al mese precedente, deludendo gli analisti, che attendevano un rialzo dello 0,5 per cento. La crescita di febbraio è stata rivista da +1 a +0,9 per cento.

All'attuale ritmo di vendita, occorrerebbero 1,26 mesi per esaurire completamente le scorte, dato in calo rispetto al marzo 2017, quando ce ne volevano 1,28.