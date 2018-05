Pence: grazie a diplomazia dura di Trump liberati tre cittadini

New York, 9 mag. - "Grazie alla diplomazia dura di Trump, tre cittadini americani tenuti in ostaggio alla Corea del Nord stanno tornando a casa". Lo ha detto il vicepresidente americano, Mike Pence, nel giorno in cui è stato annunciato il rientro dei tre prigionieri che si trovano sull'aereo di stato insieme al segretario di Stato, Mike Pompeo. Pence ha tuttavia ricordato che le pressioni americane su Pyongyang resteranno fino a quando non ci sarà una totale denuclearizzazione. A giugno Donald Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si incontreranno a Singapore per iniziare un dialogo che potrebbe portare alla denuclearizzazione della penisola coreana.