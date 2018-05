Roma, 9 mag. - La palla ora è nel campo del centrodestra, per ora il Movimento 5 stelle continua a preparare la campagna elettorale. Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio conversando con i giornalisti alla Camera.

"Io - ha spiegato - sto organizzando la campagna elettorale, vediamo cosa succede in queste 24 ore. Noi abbiamo chiesto 24 ore al presidente Mattarella. Ora sta al centrodestra, sono dinamiche loro. Io non ho disdetto il biglietto per domani, ho un treno alle 7.50".