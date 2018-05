Salvini: intesa M5S possibile, ma risposte ancora non definitive

Roma, 9 mag. - "Posso semplicemente ripetere testardatamente e coerentemente quello che dico da due mesi: fino all'ultimo lavorerò per un governo che risolva i problemi degli italiani. Ci sono possibilità? Sì, ma non gioco i numeri al lotto. Devo parlare ancora con Di Maio e con Berlusconi, e non c'è una risposta definitiva da nessuno dei due". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, interpellato dopo il pranzo in un risotrante del centro di Roma.

"Di tempo ne è passato già abbastanza: o si trova una chiusura nelle prossime ore oppure la chiusura la daranno gli italiani tonando a votare. Entro domani", ha spiegato Salvini, sottolineando che ancora "occorre parlare di programmi, di cose da fare, tasse, lavoro, pensioni, immigrazione, scuola. Come San Tommaso, mi fido ma voglio toccare con mano. Quando avrò parlato con tutti, cosa che non ho ancora fatto... Mentre qualcuno si è arreso, noi ci stiamo provando fino in fondo. Ma non è fatta, se fosse fatta lo direi ma siccome non vendo fumo...".