Trump su prigionieri liberati da Nordcorea: gesto positivo di Kim

New York, 9 mag. - "Il presidente Trump ha apprezzato la decisione del leader Kim Jong-un di liberare i tre prigionieri americani e la vede come un gesto positivo di benevolenza. I tre americani sembra siano in buone condizioni e sono stati in grado di imbarcarsi sull'aereo senza bisogno di aiuto. Tutti i cittadini americani non vedono l'ora di accoglierli e vederli riuniti con i loro cari". Lo si legge in una nota della Casa Bianca dopo la liberazione dei tre prigionieri americani detenuti in Corea del Nord che stanno ritornando negli Stati Uniti con il segretario di Stato, Mike Pompeo.

L'annuncio del loro rientro in Usa è stato fatto questa mattina da Donald Trump su Twitter: "Sono felice di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo è in volo e sta tornando dalla Corea del Nord con i tre magnifici gentiluomini che tutti non vedono l'ora di incontrare. Sembra che siano in buona salute. Inoltre, buon incontro con Kim Jong Un (il leader nordcoreano, ndr). Data e luogo decisi (dell'incontro tra i due leader)". Trump ha scritto che l'aereo atterrerà alla Andrews Air Force Base alle due di domani mattina (le 8 in Italia) e che lui sarà lì ad accoglierli.