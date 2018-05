Roma, 9 mag. - Per poter giungere ad un accordo con il M5s per la formazione di un governo "è fondamentale che l'alleanza" del centrodestra "rimane": "Qualunque cosa accade non si rompono alleanze, non si tradisce il patto con gli italiani. Questo è un prerequisito". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato dopo il pranzo in un ristorante del centro di Roma.