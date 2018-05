Anzaldi (Pd): Renzi in tv meglio, bugie Di Maio hanno stufato

Roma, 9 mag. - "Di Maio, con le sue continue bugie, i doppi giochi e i riti che fanno impallidire la Prima Repubblica ha stufato anche il pubblico de La7, una tv certamente non ostile al Movimento 5 stelle. Basta vedere le curve degli ascolti di ieri di DiMartedì: ha fatto registrare migliori ascolti l'intervista a Matteo Renzi, che è andata in onda più tardi, di quella del leader M5s". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Come scrive - prosegue Anzaldi - il sito specialistico tvzoom, Di Maio (in onda dalle 22 alle 22.25 circa) è rimasto con uno share sostanzialmente stabile intorno al 10-11%, toccando un massimo dell'11,4%, mentre la curva di Renzi (22.35-23 circa) è andata in continua a ascesa fino ad arrivare alle ore 23 al picco del 12,8%, lo share più alto fatto registrare dalla rete nell'intera giornata. Anche sul numero di telespettatori Renzi ha fatto meglio di Di Maio, sebbene sia andato in onda dopo e quindi con una platea televisiva più ristretta: Di Maio è rimasto stabile sui 2,8 milioni di spettatori, mentre Renzi ha chiuso a 2,9 milioni, pur essendo partito da 2,5 milioni dopo un blocco pubblicitario".