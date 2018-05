Montenegro, giornalista ferita: manifestazione a Podgorica

Roma, 9 mag. - Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi davanti alla sede del parlamento montenegrino, a Podgorica, all'indomani degli spari che hanno ferito una giornalista specializzata nel raccontare il crimine organizzato.

Aggredita più volte in passato, Olivera Lakic, 49 anni, è stata ferita alla gamba destra davanti al suo domicilio da uno sconosciuto che ha aperto il fuoco ieri sera. Non è in pericolo di vita.

"Non siamo ottimisti per quanto riguarda le indagini", ha dichiarato Zeljko Ivanovic, direttore del giornale di Lakic, Vijesti.

Tra i dimostranti hanno sfilato molti giornalisti montengrini e esponenti di organizzazioni non governative.

Il premier Dusko Markovic ha chiesto un'indagine "radpida ed efficace".