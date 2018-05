Meloni riunisce gruppi FdI: decisioni dopo esito scelte Mattarella

Roma, 9 mag. - È in corso la riunione dei gruppi congiunti di Fdi. La relazione di Giorgia Meloni ha ripercorso le fasi della crisi, "la cui lunghezza e farraginosità è stata duramente criticata dal presidente di Fdi - viene riferito in una nota - che torna a domandarsi perché non è stato subito dato dal Presidente della Repubblica Mattarella l'incarico al centrodestra che è la forza parlamentare più vicina col suo 42% di deputati e senatori, alla maggioranza richiesta".

"Ancora oggi, anziché sviluppi extraparlamentari, la scelta migliore - sostiene FdI - dovrebbe essere quella di un incarico alla luce del sole a Salvini (o Giorgetti se indicato da Salvini) perché si presenti in Parlamento a chiedere i voti (innanzitutto ai Cinquestelle o anche ai singoli parlamentari) necessari per iniziare subito a dare agli italiani le risposte che attendono. È solo dall'esito delle scelte di Mattarella che Fdi indicherà le proprie decisioni, sin da ora assolutamente negative per qualsiasi governo tecnico. I parlamentari finora intervenuti hanno esaminato le varie ipotesi possibili di soluzione della crisi concordando sulla linea del presidente".