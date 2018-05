Migranti, Ministero Lavoro: oltre 3,7 mln i regolari, 62% al...-2

Roma, 9 mag. - Nelle città metropolitane geograficamente più esposte ai flussi non programmati è elevata l`incidenza dei titolari di protezione internazionale. A Catania sono il 36,7% dei non comunitari regolarmente soggiornanti (incidenza aumentata di 33 punti percentuali negli ultimi 7 anni). Seguono Reggio Calabria con il 36% (+26 punti percentuali dal 2015) e Bari con il 26,7% (+14,4 punti in 7 anni). I permessi di soggiorno per motivi familiari rappresentano, invece, circa la metà di quelli totali in città come Bologna, Torino e Venezia (rispettivamente 48%, 45% e 44,9%).

Il tasso di occupazione della popolazione non comunitaria oscilla dal 49,3%, rilevato a Reggio Calabria, al 69,1% dell`area metropolitana di Roma. Il tasso di disoccupazione risulta minimo a Roma (9,9%) e massimo a Genova (25,8%); con riferimento al tasso di inattività, Genova e Roma fanno registrare i valori più bassi, mentre Reggio Calabria, Venezia e Palermo i più alti.

A Milano, Firenze e Roma si registra la maggiore incidenza di cittadini non comunitari tra i titolari di imprese individuali (rispettivamente 24,9%, 20,9% e 19,5%). Roma, Milano e Napoli sono le città metropolitane con il maggior numero, in termini assoluti, di imprese individuali a titolarità non comunitaria (rispettivamente 36.110, 32.210 e 17.560).