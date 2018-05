Sgarbi a Berlusconi: non cedere, saresti la prossima vittima

Roma, 9 mag. - "Caro Silvio, al di là della famiglia e della gerarchie di Forza Italia, ascolta l'appello di un amico che ti ha sempre difeso dalle ridicole accuse propagandate da Di Battista e Di Maio e dal mondo dei 5Stelle che ti vuole escludere per indegnità, predicando le idee del delinquente Travaglio e ignorando tutto quello che hai fatto per l'Italia e per la democrazia. Tu hai disarmato il primo colpo di Stato dei magistrati milanesi: ora non cedere, non fare passi indietro, non ritirarti, non accettare il ricatto, non umiliarti, non piegarti. Sarebbe la fine". Lo scrive il deputato Vittorio Sgarbi, in una lettera aperta al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

"Per la seconda volta - scrive Sgarbi - è tuo dovere resistere alla prepotenza eversiva dei 5Stelle, come hai fatto nel '94. Ritirarti, dare appoggi esterni, consentire l'accordo Lega-M5S equivale ad uscire di scena, ad abbandonare la politica, a riconoscere la sconfitta. Senza speranza e senza rivincita. Una volta fatto un passo indietro, ti arresteranno. Tua figlia Marina che ti suggerisce questa scelta, sbaglia perchè, pur avendolo conosciuto e combattuto, si fida del nemico. Con questi non si può trattare, e non si può sperare di avere garanzie di nessun tipo. E appena ti sarai ritirato, non avrai altre mosse perchè i tuoi non saranno con te, che sei fuori scena,ma si faranno tutelare, pur a loro rischio, umiliandosi, dalla Lega. Persa la forza, che sei tu, cercheranno la clemenza. Non per loro, ma per l'Italia, devi resistere-resistere-resistere. In nome della democrazia, nessuno può chiedere al vincitore di ritirarsi, per un accordo insensato e suicida, nessuno può accettare il diktat di chi pretende accordi, escludendo, per indegnità morale nella loro aberrazione, chi ha contribuito alla vittoria. È una umiliazione che non puoi accettare, e non puoi imporre all'Italia che ha creduto in te. Non perdere tempo con falsi consiglieri che hanno fatto solo il loro interesse, grazie a te. Il resto è tempo perso. Non trattare, non cedere. Non essere la prossima tra le vittime del terrorismo che, per singolare coincidenza, proprio ora Mattarella sta commemorando".