Def, Anci: serve provvedimento urgente di proroga termini

Roma, 9 mag. - L'Anci richiede alle forze politiche e al governo tuttora in carica per gli affari correnti l'emanazione di "un provvedimento legislativo urgente" con alcune misure per la finanza locale in particolare provvedimenti di proroga di termini senza oneri per la finaza pubblica. E' quanto afferma l'associazione dei comuni italiani nel corso di un'audizione sul Def davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato.

Nel dettaglio, l'Anci chiede: 1) la proroga dei termini di presentazione della documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale a corredo del rendiconto 2017; 2) la proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale; 3) la disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 o del Patto di stabilità definitivamente accertati dopo il 31 dicembre 2017; 4) la disapplicazione delle sanzioni 2016 a carico dei Comuni con popolazione fino a mille abitanti.

Sulla contabilità la proposta prevede di mantenere ferma al 30 aprile 2018 la scadenza del rendiconto di gestione finanziario e di fissare al 31 luglio il nuovo termine per la presentazione della documentazione relativa alla parte economico-patrimoniale del rendiconto.

Inoltre, sulle città metropolitane e le Province l'Anci chiede l'applicabilità degli avanzi di amministrazione alle previsione 2018 e l'indicazione delle somme dovute a titolo di Fondo di riequilibrio 2018. E ancora l'Anci sottolinea la necessità di un "urgente intervento normativo" per chiarire i dubbi interpretativi sull'imposta sulla pubblicità.