Roma, 9 mag. - Se nascerà un governo Lega-M5s Forza Italia si comporterà come fece il Carroccio nel 2011 e nel 2013, resterà fuori dall'esecutivo ma non metterà in discussione l'alleanza di centro destra. Lo ha spiegato ai giornalisti Renato Brunetta, parlando alla Camera. "Se vogliono fare il governo, facciano. Anche nel 2011 e nel 2013 la Lega non votò il governo Monti e il governo Letta, ma l'alleanza rimase. Per noi l'alleanza è un valore e resta. Ma nessuno però ci può chiedere di più".