Putin a Netanyahu: situazione in Medio Oriente "complessa"

Mosca, 9 mag. - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto all'inizio del colloquio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che spera di discutere la situazione in Medio Oriente, la quale si presenta come "complessa". "Certo, useremo la visita di oggi per parlare di relazioni bilaterali, problemi nella regione. La situazione, sfortunatamente, è complessa. Vorrei esprimere la speranza che saremo in grado non solo di discutere, ma anche di guardare a soluzioni che potrebbero portare alla normalizzazione del conflitto.

Netanyahu ha osservato che bisogna affrontare questi problemi. "Apprezzo molto l'opportunità di discutere con te e ragionare insieme", ha detto Netanyahu a Putin.