Anzaldi: da Grillo insulto a difficoltà cittadini romani

Roma, 9 mag. - "La foto a New York in cui Grillo ride sulla spazzatura è un insulto alle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino". Lo scrive su Instagram Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, per commentare la foto postata oggi da Beppe Grillo da New York sul medesimo social network.

"Mentre il caldo - spiega - si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i cassonetti continuano a straripare di sacchetti e i topi a scorrazzare per le strade, Grillo non trova di meglio che divertirsi con uno scatto 'ironico' nelle strade di New York. Il suo non è solo un insopportabile gesto di arroganza nel solco del 'Io sono io e voi...', un'irrisione con cui dimostra tutta la reale distanza dai problemi dei cittadini. Ma anche una notevole dimostrazione di ignoranza, per giunta sui temi di cui Grillo dice di essere esperto. La foto lo ritrae, infatti, davanti al risultato dell'efficientissimo modello di raccolta differenziata newyorkese. Dunque, un sistema che non ha niente a che fare con la tragica disorganizzazione della Roma della Raggi, che la differenziata si è limitata a fantasticarla, facendo seguire alle parole solo un peggioramento della situazione".

"Se Grillo proprio deve occuparsi di rifiuti, c'è una cosa sola che può fare: scusarsi con i cittadini che pagano una tassa immondizia tra le più alte e vivono in una delle città tra le più sporche d`Italia", conclude.