Ambasciatore Usa si insedia e Berlino... ed è subito polemica

Roma, 9 mag. - Sorrisi formali e una rapida stretta di mano. In un clima di tensione palpabile ieri si è insediato a Berlino il nuovo ambasciatore americano in Germania. Il 51enne Richard Grenell, accompagnato dal suo partner Matt Lashey, è arrivato a Schloss Bellevue, residenza del presidente tedesco e ha presentato la sua lettera di credenziali a Frank-Walter Steinmeier. Un atto diplomatico che si è concluso poco dopo con una stretta di mano di circostanza ad uso dei fotografi.

Oggi - come riporta il settimanale Der Spiegel sul suo sito online - il primo atto del nuovo rappresentante di Washington in Germania ha fatto immediatamente comprendere l'atmosfera di gelo tra Washington e Berlino. Sulla falsariga del presidente Trump, Grenell non ha atteso 24 ore per twittare il suo primo messaggio, che ha il sapore del monito agli imprenditori tedeschi: "Come ha detto Donald Trump, le sanzioni Usa colpiranno settori cruciali dell'economia iraniana. Le aziende tedesche che stanno facendo affari in Iran dovrebbero esaurire immediatamente le loro attività".

Parole che hanno fatto scuotere più di una testa: "Una lunga esperienza suggerisce che un ambasciatore possa cercare di far valere le proprie posizioni, ma mai dare consigli al paese ospitante", ha commentato allo Spiegel Wolfgang Ischinger, responsabile della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.