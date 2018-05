Turchia, Onu chiede revoca stato di emergenza prima delle elezioni

Ankara, 9 mag. - L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alla Turchia di revocare "immediatamente" lo stato di emergenza, per garantire la credibilità delle elezioni presidenziali e politiche anticipate del 24 giugno.

"È difficile immaginare come elezioni credibili possano essere organizzate in un ambiente dove le opinioni dissidenti e le contestazioni al partito al potere sono così severamente colpite", ha dichiarato Zeid Raad Al Hussein, citato in una nota.

Lo stato d'emergenza è stato deciso nel luglio 2016, qualche giorno dopo un tentativo di golpe da parte di militari, ed è stato più volte rinnovato da allora.

