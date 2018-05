Chi sono i tre detenuti Usa in Nordcorea liberati oggi -2

Roma, 9 mag. - Secondo il Wall Street Journal la questione era stata già trattata da Pompeo nel suo viaggio a Pyongyang ad aprile, quando ha incontrato anche Kim. Nei giorni scorsi il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca John Bolton aveva auspicato il rilascio dei tre come "opportunità" per il Nord di "dimostrare la sua sincerità". E lo stesso Trump aveva twittato di star "sintonizzati" perché notizie erano vicine.

Ma chi sono i tre detenuti? Si tratta di tre americani di origini coreane.

Kim Hak-song lavorava per l'Università di Pyongyang di Scienza e Tecnologia e sovrintendeva la fattoria per lo studio dell'agricoltura dell'istituzione educativa fondata dagli evancelici nel 2010, nella quale studiano rampolli della nomenklatura. E' stato arrestato a maggio 2017 su un treno diretto a Dandong, in Cina, per aver commesso "atti ostili". Nato a Jilin (Cina), ha studiato in un'università californiana.

