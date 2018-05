Azimut, raccolta netta aprile 2018 positiva per 104 mln

Milano, 9 mag. - Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di aprile 2018 una raccolta netta positiva per circa 104 milioni di euro, raggiungendo così 1 miliardo di euro circa da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si è attestato a fine aprile a 51,1 miliardi, di cui 40,4 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

"La raccolta positiva nel mese di aprile - ha commentato Sergio Albarelli, Ceo del gruppo - deriva soprattutto dalle attività estere che rappresentano sempre più una chiave di crescita per il gruppo. Il complesso delle attività poste in atto, sia lato gestione sia lato consulenza, per soddisfare le crescenti esigenze patrimoniali della clientela perseguono una strategia di lungo termine, svincolata da logiche meramente commerciali destinate ad esaurirsi nel breve periodo".