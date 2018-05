Centrodestra, Gelmini: opa Lega solo fake news, gruppo Fi coeso

Roma, 9 mag. - "In queste settimane e sempre più negli ultimi giorni ho letto di opa ostili e opa amiche, addirittura di liste con i nomi di deputati pronti a lasciare Forza Italia. Non ho replicato per un motivo semplice: alle fake news non si replica perché significherebbe dargli dignità di una notizia". Lo ha detto la capogruppo di Fi alla Camera, Maria Stella Gelmini intervento all'assemblea dei deputati.

"Le fake news - aggiunge - stanno dove devono stare: nel cestino della spazzatura. Io ho toccato con mano l'entusiasmo e la generosità di ognuno di voi quando avete immediatamente raccolto in massa l'invito a sostenere i nostri candidati in Molise e Friuli Venezia Giulia, quando ho chiesto a ognuno di voi di assumere responsabilità all'interno del gruppo, quando incessantemente mi avete cercato per avviare al più presto l'attività in Parlamento. Io so tutto, altri lì fuori lavorano di fantasia. Non curatevene", conclude.