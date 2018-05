Craxi (Fi): nulla di scandaloso in un governo M5s-Lega

Roma, 9 mag. - "Sicuramente non bisogna consentire nessuna umiliazione del Presidente Berlusconi e della sua storia che è anche la nostra. Tuttavia credo che il Paese abbia bisogno di un governo, quindi non vedo niente di scandaloso che si dia vita a un governo 5 stelle-Lega. Vogliono governare il Paese, hanno detto che hanno vinto le elezioni, quindi spero che il governo si faccia". Lo ha affermato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, intervenuta a Radio Cusano Campus.

"Forza Italia prende atto che per il M5S la democrazia è un`opinione, che si siede a trattare con alcuni e non con altri. Sono convinta che Forza Italia possa fare un`ottima opposizione costruttiva, svolgendo un ruolo importante, portando avanti una battaglia per dare un nuovo assetto alle nostre istituzioni democratiche, dando luogo ad una grande riforma in senso presidenziale. Nella tanta vituperata Prima Repubblica, in cui per certi versi si è tornati, non faceva scandalo che il Partito Socialista governasse a Roma con la DC e nelle grandi città con il PCI. Se vogliamo tenerci questo sistema elettorale, sappiamo che è un sistema che prevede accordi in Parlamento che quindi non si possono chiamare inciuci".