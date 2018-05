Camera, Carfagna riceve donne parlamentari giordane e marocchine

Roma, 9 mag. - "I vostri Paesi hanno compiuto decisivi passi avanti sulla strada della parità fra uomo e donna anche nella rappresentanza politica e nelle istituzioni. E' particolarmente importante avviare un dialogo fra i Parlamenti come stiamo facendo oggi, per scambiarsi buone pratiche e confrontarsi sulla strada che c'è ancora da fare". La vice Presidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna, ha ricevuto questa mattina una delegazione di donne parlamentari giordane e marocchine guidata da Suleiman Haweelh Eid Alzaben, Vice Presidente della Camera dei Rappresentanti della Repubblica Haschemita (Giordania) e da Fatima Barkan, Direttrice generale del Ministero della famiglia del Marocco, e ha condiviso con le sue ospiti i buoni risultati ottenuti attraverso la legge sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni amministrative e l'efficacia della legge che ha introdotto in Italia il reato di stalking.

"Le donne hanno il dovere di fare rete non solo nei loro Paesi ma anche a livello internazionale" ha concluso la vice presidente Mara Carfagna. All'incontro hanno partecipato Reem Oklah Nawash Abu Dalbouh, Presidente della Commissione parlamentare per le donne e la famiglia di Giordania di cui fa parte anche Rasmieh Ali Awad Al-Ka'Abneh, e le due deputate marocchine Hakima Bel Kassaoui e Jillali El Malki.