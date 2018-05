Caiata (Maie): governo M5s-Lega? Noi lo votiamo assolutamente

Roma, 9 mag. - "Intesa per governo M5S-Lega? Noi la votiamo assolutamente, sono loro due che hanno vinto le elezioni. Noi voteremo un governo M5S-Lega, sia che ci sia o che non ci sia Berlusconi". Così Salvatore Caiata, ex M5S, coordinatore del Maie e vice capogruppo del Gruppo Misto alla Camera, ai microfoni del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Anche il Gruppo Misto voterà come voi del Maie? "Io parlo per la componente del Maie, non posso parlare per il Gruppo Misto".