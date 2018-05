In gruppo Fi Camera istituiti tavoli di lavoro tematici

Roma, 9 mag. - "Come sapete abbiamo chiesto con forza alla Presidenza della Camera di costituire al più presto le commissioni parlamentari per avviare, anche in assenza di un governo, l'attività legislativa. Nel frattempo molti di voi hanno già depositato proposte di legge, a dimostrazione di quella voglia di mettersi al lavoro al più presto che ci contraddistingue". Lo ha detto la capogruppo, Maria Stella Gelmini, ai deputati di Fi.

"Nel solco di questa nostra, direi innata, voglia di fare e non perdere tempo abbiamo deciso - fa sapere - di costituire all'interno del gruppo alcuni tavoli su tematiche importanti che richiedono un coordinamento. Nascono così i tavoli sul: Sud, Def, Sicurezza, Comunicazione, Semplificazione e Bilancio europeo. Ognuno di voi potrà aderire, a seconda delle singole sensibilità, dandone comunicazione alla segreteria del gruppo".