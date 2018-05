Turchia, richieste pene record per i leader del golpe fallito -2

Ankara, 9 mag. - Sono complessivamente 224 le persone imputate nel processo che occupa un posto centrale nelle centinaia di procedimenti giudiziari aperti dopo il fallito colpo di stato.

Secondo le autorità turche, il tentativo di colpo di stato - sventato dopo qualche ora - provocò 249 morti e varie centinaia di feriti, senza contare i golpisti uccisi. Le 252 pene individuali di ergastolo chieste dal pm corrispondono a ciascuna delle 249 vittime uccise, così come le accuse che riguardano direttamente il tentativo di golpe.

Erdogan accusa il predicatore Fethullah Guelen di essere dietro il tentativo di golpe, ma l'uomo ha escluso ogni coinvolgimento dagli Stati Uniti, dove vive in esilio da venti anni. Il fallito golpe è stato seguito da varie 'purghe', che hanno sollevato le inquietudini di ong e Paesi occidentali che denunciano attentati ai diritti umani e accusano il governo di approfittare dello stato d'emergenza in vigore per reprimere gli oppositori.

