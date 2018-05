Moro, Cgil: uomo del dialogo con grandi capacità ascolto

Roma, 9 mag. - A quarant'anni dal ritrovamento del suo corpo, la Cgil ricorda con una nota la figura di Aldo Moro. "Un uomo colto, un grande statista, dotato di straordinarie capacità intellettuali e politiche, che con la sua lungimirante visione politica ha segnato profondamente la storia del Novecento del nostro Paese - si legge in una nota di corso d'Italia - pagando con la vita l`impegno per il dialogo e il rinnovamento della società italiana".

"Aldo Moro - prosegue - era un uomo attento alle trasformazioni in atto, alle nuove domande che si muovevano all`interno della società, alle speranze dei giovani. Un uomo del dialogo, con grandi capacità di mediazione e di ascolto, che ha sempre provato a trovare soluzioni positive a situazioni politiche particolarmente complesse. Nel quarantesimo della morte di Aldo Moro i suoi insegnamenti, il suo pensiero politico e morale, rimangono ancora attuali e devono rappresentare per tutte le forze politiche, in una fase complessa come quella attuale, un invito a mettere al centro del loro impegno il bene comune".