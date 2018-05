Roma, 9 mag. - Maria Stella Gelmini propone al gruppo di Fi alla Camera di dare "pieno mandato al presidente Berlusconi per scegliere la strada da intraprendere, contro i veti, contro le invettive, contro gli insulti. Siamo certi che il nostro leader prenderà, come ha sempre fatto, la decisione migliore per Forza Italia e per il Paese".