Trump: Pompeo torna da Nordcorea con i tre cittadini Usa liberati

New York, 9 mag. - I tre statunitensi detenuti nelle carceri nordcoreane stanno tornando in patria insieme al segretario di Stato, Mike Pompeo. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump: "Sono felice di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo è in volo e sta tornando dalla Corea del Nord con i tre magnifici gentiluomini che tutti non vedono l'ora di incontrare. Sembra che siano in buona salute. Inoltre, buon incontro con Kim Jong Un (il leader nordcoreano, ndr). Data e luogo decisi (dell'incontro tra i due leader)".

In un secondo tweet, Trump ha scritto che l'aereo atterrerà alla Andrews Air Force Base alle due di domani mattina (le 8 in Italia). "Sarò lì ad accoglierli. Molto eccitato!". Pompeo era a Pyongyang per discutere i preparativi dell'atteso vertice tra il leader Kim Jong Un e il presidente Trump.