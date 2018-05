Cina-Sudcorea, accordo per una ferrovia che attraversi Nordcorea

Roma, 9 mag. - Una ferrovia che attraversi le due Coree per arrivare in Cina. E' questo l'oggetto di un accordo tra Pechino e Seoul, annunciato oggi dalla Casa blu, la presidenza sudcoreana.

Il premier cinese Li Keqiang e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, a Tokyo per la riunione trilaterale con il Giappone, si sono incontrati. "Entrambi in particolare ha condiviso l'idea che il progetto di costruire una ferrovia che unisca Seoul, Sinuiju e la Cina per sostenere lo sviluppo economico della Corea del Nord può essere presa in considerazione e iil progetto di ricerca tra il Sud e la Cina può precedere" i lavori", ha detto il portavoce di Moon, Yoon Young-chan, secondo il sito specializzato NK News.

L'accordo segue il terzo summit intercoreano del 27 aprile, che ha avuto come esito la firma di una dichiarazione congiunta tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente sudocreano Moon Jae-in. All'interno della dichiarazione c'è un richiamo a precedenti impegni per la co-prosperità coreana e a progetti ferroviari e stradali di connessione.

Tuttavia, perché questi progetti si realizzino, dovrà essere superato il sistema delle sanzioni Onu nei confronti della Corea del Nord.