Francia, chiama 118 che la prende in giro, muore a 22 anni

Strasburgo, 9 mag. - Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta sulla morte di una giovane donna che poche ore prima era stata presa in giro durante una chiamata alle emergenze, una vicenda che ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica.

Naomi Musenga, 22 anni, diventata madre da poco, chiama il 118 francese il 29 dicembre scorso lamentando forti dolori al ventre. Nella registrazione della chiamata di tre minuti alle emergenze ottenuta solo di recente dalla famiglia, Musenga con voce fioca dice "mi fa male dappertutto" e "sto per morire". "Morirà, certamente, un giorno, come tutti gli altri" risponde l'operatrice donna del 118, che è stata registrata anche mentre prende in giro la ragazza con una collega prima di dire alla vittima di chiamare il medico di famiglia.(Segue)