Governo, Gelmini: no a veti e a teatrini come appoggio esterno

Roma, 9 mag. - No ai veti e a "compromessi da teatrino della politica come il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia". Lo ha detto, secondo quanto viene riferito, Maria Stella Gelmini durante la riunione del gruppo Fi alla Camera.

"Molti - ha spiegato - parlano a sproposito di coerenza. Dal 5 marzo la nostra posizione è granitica: abbiamo chiesto da subito che venisse affidato al centrodestra unito, vincitore delle elezioni, l'incarico per formare il governo".

"Non avendo voti sufficienti - ha aggiunto - abbiamo ovviamente aperto la porta al Movimento 5stelle: lor signori neanche hanno aperto quella porta, anzi l'hanno sbattuta con la violenza che sapete. E' iniziata la manfrina dei veti al nostro Presidente Silvio Berlusconi e a Forza Italia, veti totali e parziali a seconda della giornata che non meritano neppure un cenno tanto sono gratuiti e offensivi".

"Noi di Forza Italia - ha rimarcato - abbiamo sempre ribadito di non poter accettare un veto che umiliava cinque milioni di elettori e disconosceva in radice i valori, le idee e la storia di un movimento di popolo che riscuote la fiducia degli italiani da 25 anni. E ancora ieri il nostro presidente ha dovuto escludere con forza alchimie e compromessi da teatrino della politica come il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia".