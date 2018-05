Turchia, richieste pene record per i leader del golpe fallito

Ankara, 9 mag. - Un pubblico ministero turco ha chiesto centinaia di ergastoli nei confronti di sospetti leader del fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. Lo hanno riportato gli organi di informazione turchi.

Un procuratore di Ankara ha chiesto 252 ergastoli contro diversi esponenti del "Consiglio per la pace nel Paese", il nome che il gruppo di leader dissidenti si era dato, secondo l'agenzia di stampa Anadolu.

Anadolu non ha chiarito per quante persone sia scattata la richiesta di ergastolo del pm, ma fra loro figura in particolare Akin Ozturk, ex capo dell'aviazione militare, Mehmet Disli, fratello di uno dei principali esponenti del partito al potere Akp, e Ali Yazici, ex collaboratore militare del presidente Recep Tayyip Erdogan.

