Usa, 94 ex ambasciatori contro nomina di Haspel a capo... -2

New York, 9 mag. - Haspel, una veterana della Cia, avrebbe diretto uno dei primi 'black site' aperti dagli Stati Uniti, ovvero una prigione in Thailandia dove i presunti terroristi venivano torturati. Haspel, 62 anni, è stata scelta dal presidente Donald Trump come nuovo direttore della Cia, prima donna a ottenere l'incarico, visto che Mike Pompeo è stato scelto per essere il sostituto di Rex Tillerson come segretario di Stato.

Nella prigione thailandese, furono detenuti Abu Zubaida e Abd al-Rahim al-Nashiri, due presunti membri di al Qaida, sottoposti al waterboarding (l'annegamento controllato) e ad altre pratiche di tortura; oggi, i due si trovano nel centro di detenzione di Guantanamo, voluto dal presidente George W. Bush dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Sarebbe poi stata Haspel a ordinare la distruzione di centinaia di video girati nel centro di detenzione in Thailandia, che testimoniavano gli abusi commessi. Gran parte delle notizie e delle informazioni riguardanti il lavoro e le responsabilità di Haspel è ancora coperta da segreto.