Usa, 94 ex ambasciatori contro nomina di Haspel a capo della Cia

New York, 9 mag. - Un gruppo di 94 ex ambasciatori statunitensi ha inviato una lettera al Senato per chiedere ai membri dell'Aula di non confermare la nomina di Gina Haspel a capo della Cia. Oggi, Haspel è attesa per un'audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato.

Per gli ex ambasciatori, la conferma di Haspel sarebbe "gradita" ai "leader autoritari in tutto il mondo", perché "potrebbero dichiarare che il loro comportamento non è diverso dal nostro"; tra i firmatari c'è anche John Phillips, ambasciatore in Italia dal settembre 2013 al gennaio 2017. (segue)