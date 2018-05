Roma, 9 mag. - "Mi sono avvicinato al Psi nei giorni del sequestro di Aldo Moro. Negoziare per salvare una vita, anche una sola vita si può. Anzi, si deve. Non ascoltarono Craxi. Lo Stato era troppo debole per accarezzare il coraggio". lo ha scritto in un tweet il Segretario del Psi, Riccardo Nencini, nel giorno del 40mo anniversario della morte di Aldo Moro.