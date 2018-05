Cns, nel 2017 oltre 750 milioni di fatturato, il 5% in più

Bologna, 9 mag. - Con un fatturato per servizi e lavori che nel 2017 ha superato i 750 milioni di euro (contro i 744 dell'anno precedente), il Consorzio Nazionale Servizi, ha presentato alle proprie imprese una performance in crescita del 5% rispetto agli anni precedenti. Lo ha fatto in occasione dell'assemblea dei soci alla quale erano presenti il presidente del consiglio di gestione di Cns, Alessandro Hinna, e il presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti.

Tra i punti discussi in assemblea, la recente acquisizione della certificazione ISO 37001 anticorruzione, la revisione dell'intero sistema regolamentare, l'elaborazione di un nuovo codice etico, la valorizzazione del rapporto con gli stakeholder. Con un occhio rivolto al futuro, sono state annunciate le nuove aree di sviluppo del consorzio verso il mercato privato, con strategie commerciali differenziate che prevedono azioni dedicate alla vendita di servizi per il mercato corporate e per le piccole e medie imprese, e quello socio-assistenziale.