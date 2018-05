Iran, Londra chiede a Washington di non intralciare accordo

Londra, 9 mag. - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha chiesto a Washington di non intralciare il buon funzionamento dell'accordo nucleare fra l'Iran e gli altri Paesi, definendolo "vitale" per la sicurezza del suo paese. "Esorto gli Stati Uniti ad evitare qualsivoglia azione che impedisca alle altre parti di continuare a far funzionare l'acordo, nel'interesse della nostra sicurezza collettiva", ha detto Johnson davanti al parlamento britannico. Il capo della diplomazia britannica ha chiesto poi agli Stati uniti di precisare ciò che propongono dopo il ritiro dall'accordo con l'Iran.

(fonte afp)